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Mamak’ta bir mahalle uçtan uca dezenfekte edildi

Dünyayı saran koronavirüs (Kovid-19) sebebi ile önlemler alınmaya devam edilirken, ’da bir mahalle uçtan uca dezenfekte edildi

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Mamak’ta bir mahalle uçtan uca dezenfekte edildi
KORONAVIRÜS salgınının dünya genelinde etkili olmaya başlamasıyla birlikte Mart ayı başında Korona Virüs ile Mücadele Eylem Planı hazırlayan Mamak Belediyesi, 2 aydır her gün 24 saat esasıyla mahalleleri, sokakları, caddeleri, parkları, kamu kurum ve kuruluşlarını, durakları, araçları, binaları, sosyal tesisleri dezenfekte ediyor. Büyük Kayaş Mahallesi'nde Mamak Belediyesinin yerli üretimi Kovid-19 Savarlar ve pıckup korona savarlar mahalleyi bir uçtan bir uca dezenfekte ederken, kurulan diğer ekipler de cadde ve kaldırımları yıkadı. Bunlarla yetinmeyen ekipler binaları da ilaçladı. Mamak genelinde çalışmalara 677 personel ve 78 aracın katıldığını belirten Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, "Büyük Kayaş Mahallesi'ndeyiz. Yaptığımız çalışmada çöp kamyonlarımız ile birlikte 4 Kovidsavar'ımız, pıck-up korona savarlarımız, sisleme ekiplerimizle ile birlikte çalışıyoruz. Mamak genelinde ise 677 personel ve 78 araç ile birlikte çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz tam mesai kavramıyla, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de 7/24 çalışarak bu süreci değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın korona virüsten bir an önce kurtulması adına bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

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Mamak’ta bir mahalle uçtan uca dezenfekte edildi
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