Sizin mideniz yok mu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek Fabrikası sevkiyat bölümü görenleri hayrete düşürdü. Sıfır hijyenle ekmek üretilen fabrikadan fotoğraflar ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada çığ gibi yayıldı. Vatandaşlar tepki gösterdi. Bu kadarı da pes dedirten fotoğraflar Halk Ekmek fabrikasına ait. Pis tuvaletleri kullanan personel ekmeği Ankaralılara dağıtıyor. Yine fabrikanın tavandaki küfler ekmeklerin üzerine düşüyor. Kasalar temizlenmiyor. Kuş pisliği olan ekmek kasaları sevkiyatta kullanılmaya devam ediliyor. Ankaralılar buradan dağıtımı yapılan ekmeği Halk Ekmek Büfeleri'nden alıyor. Sosyal medyada sevkiyat bölümünün kirli olduğunu gösteren fotoğraf kareleri başkentliler tarafından büyük tepki çekti.

TUVALETLER KİRLİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek Fabrikası sevkiyat bölümünde hijyen kurallarına uyulmadığının ortaya çıkması ardından ekmek dağıtımı için sevkiyat bölümü olan bölümün tuvaletlerinin kirli olduğu fotoğraf karelerine yansıdı. Kirli tuvaletlerin temizlenmediği ve bu tuvaletleri kullanan belediye görevlilerinin hijyenden uzak bir şekilde ekmekleri Halk Ekmek Büfelerine götürdüğü belirtiliyor.

TAVANDA KÜFLER VAR

Temizlik ve hijyen kurallarına uyulmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası sevkiyat bölümünün tavanında ise küflerin yer aldığı fotoğraf karesine yansıyor. Bu küflerin ekmeklerin üzerine düştüğü belirtilirken, bir ekmek sepetinin kirli görüntüsü de yine fotoğrafta görülüyor. Ankaralı vatandaşlar ise yediklerin ekmeğin hijyeni konusunda tepki gösteriyor. Ankara Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise konuyla alakalı henüz bir açıklama yayınlamadı. Başkentliler konu hakkında yetkililerden bir açıklama bekliyor.



HALK EKMEK'E GENEL MÜDÜR DAYANMIYOR

BAŞKAN Mansur Yavaş'ın Halk Ekmek'in başına getirdiği Fahrettin Gökşin'in 3 ay 3 gün sonunda görevine son vermişti. Gökşin, Büyükşehir 'de 3 gün çalıştığına dair tazminat istemesinin ardından bu istek yerine getirilerek Gökşin'e 3 günlük 5 bin TL tazminat da ödenmişti. Yavaş'ın Genel Müdür Fahrettin Gökşin'i görevden alması ve beraberinde yaşanan olaylar ciddi anlamda halk ekmeğin işleyişini etkiledi. İşleri durma noktasına getirdi. Halk Ekmek'te danışman olarak görev alan Recep Mızrak, Halk Ekmek Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür olarak atanmıştı. Mızrak, geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan fahiş maaş haberleri, adrese teslim verilen ihaleler sebebiyle istifa etmişti. Halk Ekmek bir türlü düzen tutturamadı. Kavgalar, müdür değişikliği ve istifalar… Son olarak Hüseyin Velioğlu geldi. Bakalım Hüseyin Velioğlu göreve ne kadar devam edecek?