Anneden tahliye talebine tepki

Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman, sanık avukatlarının koronavirüs salgını nedeniyle doktora ihtiyaç olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmasına tepki gösterdi. Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan'ın, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan yargılaması sürüyor. Tarhan'ın avukatları, geçen 31 Mart'ta nöbetçi Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında, koronavirüs salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu, topluma faydalı olması için müvekkillerinin tahliye edilmesini talep etti. Ancak mahkeme, tahliye talebini kabul etmedi.Anne Feride Karaman, 4 Mayıs pazartesi günü nöbetçi Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülecek 5'inci duruşma öncesi sosyal medya hesabında yayınladığı videosunda, avukatların önceki duruşmadaki tahliye talebine tepki gösterdi. Anne Karaman, "Memleket anestezi teknikeri ve uzmanlarıyla dolu, ona ihtiyaç yok. Ne yapmış, kalp ameliyatı mı yapmış? Yoksa nakil mi yapmış? Neyde başarılıymış da bu adama ihtiyaç duyulmuş. Bizim katillere ihtiyacımız yok" diye konuştu.