Başkentin motorlu yardım melekleri

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına katkı sağlamak için gönüllü motosiklet grupları oluşturuldu.Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) üyesi motosikletli gönüllüler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde vefa sosyal destek grupları ile birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir hafta önce başlayan motorlu gönüllüler Ankara sokaklarında gezerek ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Valiliğnin talebi doğrultusunda destek verecek gönüllülerin sayısını belirleyen motorulu ekipler dün 170 gönüllü ile 1600 gönüle dokundu. Motosikletli gönüllüler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşlara ilaç, ekmek ve hijyen malzemesi gibi temel ihtiyaçları götürdü. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 08.00-22.00 saatlerinde ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor. Gönüllüler sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde belirlenen noktalara sokak hayvanları için yiyecek ve su bırakmayı unutmadı.Motorlu gönüllüleri karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlığını saklayamıyor. 'Evladım biz bir şey sipariş etmedik, yanlış gelmediniz değil mi?' diyerek motorlu ekipleri sipariş kuryesi zannediyorlar. Motorcuların Vefa Sosyal Destek Grubundaki ekipler olduğunu öğrenince ise mutlu olup teşekkür ediyorlar. Genelde ilaç talebinde bulunan yaşlılar motorlu ekipleri evlerine davet ediyor, onlarla sohbet etmek istiyor. Ekipler Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate alarak getirdikleri ürünleri sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor. Hastanelerin de tıbbi malzeme talepleri motorlu ekipler tarafından taşınıyor.Aralarında 10 kadın gönüllü motorucunun olduğu motorize vefacılar, boş Ankara sokaklarında motor kullanmanın da tadını çıkarıyor. Gönüllü destek veren motorcularda her yaştan vefacı var. 19 yaşındaki genç ve 67 yaşındaki motor tutkunu, kendini Ankaralıların hizmetine adadı. Motor kullanmak için bir yere gitmeyi hayat felsefesi edinen motor sürürcülerinin vefa destek grubuna katıldıkları için bir hayli hoşnut olduklarını ifade eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Sporcularımızın da aralarında olduğu gönüllü motosiklet tutkunları temel ihtiyaç maddelerinin kısa sürede adreslere ulaştırılması konusunda önemli rol üstleniyor. Gönüllü arkadaşlar, riskli şu günlerde hem kendi sağlıklarını he de karşılarındakilerin sağlığını düşünerek sosyal mesafeye uyuyor. Başlarından kaskını dahi çıkarmadan hızlı şekilde malzemeleri teslim ediyorlar. Kask içine maskelerini takıyorlar. Eldivenlerini takıyorlar. Arkadaşlarımız kurallara uyuyor, evlere girmiyorlar, malzelemeler kapı koluna asılıyor ya da uygun alana bırakılıyorlar"dedi.GÖNÜLLÜ hizmetten son derece mutlu olduklanını belirten Uçar, "Çok güzel tepkiler aldık. İçişleri Bakanımız teşekkürlerini iletti. Arkadaşlar, gittikleri her evden teşekkür ve dualarla ayrılıyorlar. İnsanların memnun kalması, ihtiyaçlarının giderilmesi bizi mutlu ediyor. Motosikletçiler için evede kalmak çok kötüydü, gönüllü arkadaşlarımız bu stresten kurtuldu. Keyif alarak insanlara yardım ediyoruz. Bu süreç tamamlanınca ve ve sonrasında da bu tarz olaylarda akla gelen hizmet birimi olmak istiyoruz" diye konuştu.ÇANKAYA Kaymakamlığı'nca yalnız yaşayanlar başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde "Yalnız Değilsiniz" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) üyesi 121 gönüllü, Kaymakamlık binasında bir araya gelerek Ankara Fırıncılar Odasınca hazırlanan paketleri yaşlılara ulaştırmaya başladı. TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar gönüllülerden 3 bini aşkın talep geldiğini ifade etti.