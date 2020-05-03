Hizmet destanı yazıldı Türkiye’ye örnek oldu

22 yıllık edebiyat öğretmeni olan Serhat Oğuz, 31 Mart 2019'da Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı olarak girdiği yerel seçimlerde Kahramankazan Belediye Başkanı seçildi. Başkan Oğuz,Türkiye'ye örnek olan önemli hizmetlere imza attıklarını kaydetti. Geride kalan 1 yıllık süreçte yaptıkları çalışmaları SABAH Ankara'ya değerlendiren Başkan Oğuz, "Yaptıklarımız daha bu destanın ön sözü" dedi. Oğuz'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:"İlk iş olarak belediyemizin gelir gider dengesinin fotoğrafını çekerek, tasarruf etmek için kolları sıvadık. Tasarruf yaptık, ancak hizmette tasarruf yapmadık. Hizmet noktasında asla ve asla tasarruf yapmadık. Tüm imkânlarımızı Kahramankazanımız için seferber ettik ve etmeye devam edeceğiz. Kahramankazanımızda yıllar önce başlayan hizmet destanına yeni halkalar eklemek için var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz.Bu kapsamda mahallelerimize 1 yıllık süreçte yaklaşık 4 milyon TL harcadık. Ciğir Mahallemizde 142 dönümlük araziyi satın alarak belediyemize kazandırdık.Görev ve yetki ayrımı gözetmedik. Mazeret değil iş ürettik. Büyükşehir'insorumluluk alanında olmasına rağmen, Büyükşehir'in hizmet götüremediği noktalarda da vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalıştık. İlçemizdeki sorunların çözüm adresi Kahramankazan Belediyesi oldu.Örneğin, yollarımızda çukurlar kazılıyor bunu ASKİ kazıyor hizmet getirmek için. Ancak bu çukurları kapatması zaman alıyor. Vatandaşlarımız da de bize şikâyet ediyor Kahramankazan Belediyesi olarak kim açmış olursa olsun yolların yapımı noktasında asfalt dökmeye başladık. Mezarlıklarımızda, dış mahallelerimizde (köylerde) yol ve diğer gerekli tüm ihtiyaçları karşılamaya başladık. Büyükşehirin yetkisinde olan bulvar, cadde ve sokaklarımızı yine biz düzenli olarak temizliyoruz.Geçtiğimiz yıl Ankara'da çiftçi ve üreticilere tek fide desteği veren belediye olduk. 2019'da 1 milyon fide desteği vermiştik ve gururla söylüyorum, Ankara'da Büyükşehir de dahil ilçe belediyeleri de dahil fide desteği veren tek belediye olduk. Bu yıl yine çiftçilerimize 1 milyon fide desteğini yapacağız.Öğrencilerimiz geleceğimiz dedik, onlara burs vereceğiz dedik. Kahramankazan Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği'ni kurduk. Ve şu anda 150 tane üniversite öğrencisine ayda 150'şer TL burs veriyoruz. Kahramankazan İstihdam Merkezi'ni (KİM) kurduk. Ankara'da bu projeyi uygulayan ilk belediye olduk. 500 kardeşimizi 1 yıl içinde iş sahibi yaptık. Bu kardeşlerimizi ilçemizdeki 4 bin 250 işletmeye yerleştirdik.Eti, kavunu ve balıyla meşhur ilçemizde inşallah bu yıl Ankara'nın en büyük festivallerinden bir tanesini yapacağız. Et, kavun ve bal festivali. Bunun hazırlıklarına da başladık. Eylül ya da ekim ayında bu büyük festivali yapacağız.İhtiyaç sahibi, dar gelirli, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlarımıza gıda kolisi yardımlarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca bu vatandaşlarımıza yemekhanemizde hazırladığımız sıcak yemeklerimizi kapılarına kadar götürerek ikram ediyoruz.EN büyük vaadimiz olan Kahramankazan Millet Bahçesi'nin yatırım ihalesi geçen perşembe günü TOKİ tarafından gerçekleştirildi. Osmanlı Köprüsü ve Ova Çayı köprüsü arasındaki alan 191 dönümlük alana yapılacak olan Millet Bahçesi ilçemizin çehresini değiştirecek. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından içerisinde birçok donatının olacağı Millet Bahçesi'nin yapımına başlanacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum.TÜRKIYE'DE ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı ve altyapısı hizmeti verecek olan KazanBelNet Şirketi'ni kurduk. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'ndan gerekli lisansları alarak faaliyete başlayan şirketimiz, bu lisansı alan ilk belediye şirketi oldu. Vatandaşlarımıza daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunacağız. Şu anda 250 abonemiz var hedefimiz 5 bin abone. Daha sonra tüm Ankara ve Türkiye'de hizmet vermek.KORONAVIRÜSLE mücadele kapsamında başlattığımız topyekûn seferberliğimiz tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye olarak vatandaşlarımıza bu süreçte ücretsiz 175bin maske, 46 bin ekmek, 15 bin hijyen paketi ve 3 bin gıda kolisi yardımında bulunduk. 3 bin gıda kolisinin dağıtımını sürdürüyoruz. Bunları ilçe esnafımızdan temin ederek, bu zor süreçte esnafımıza yaklaşık 4 milyon TL ödeme yaptık. Kendi maskemizi üretmek için kurduğumuz atölyemizde günlük 2 bin maske üretiyoruz. Dezenfekte ekiplerimizi aldığımız 2 adet yeni araç ve ekipmanlarla güçlendirdik. İlçemizi tepeden tırnağa dezenfekte ediyoruz. Büyükşehir'in sorumluluğunda olan özel toplu taşıma esnaflarımıza maske dağıttık. Taksici, dolmuşçu esnafımıza ve diğer tüm esnafımıza, çiftçilerimize maske dağıttık. Evlerinden çıkması yasak olan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Gurubumuzla birlikte karşılıyoruz. Ücretsiz araç dezenfekte istasyonu kurduk. Sokakta yaşayan can dostlarımızı unutmadık, mama ve yemlerini eksik etmiyoruz. Bu süreçte belediyemizin tüm imkanlarını hemşehrilerimiziçin sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz.