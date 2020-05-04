Altındağ’a 3 yeni semt pazarı daha geliyor

ALTINDAĞ Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir ortamda alışverişlerini yapabilmesi için, yeni semt pazarları inşa ediliyor. Altındağ'a yepyeni pazar yerleri yapılıyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın göreve gelmesinin hemen ardından hizmete açılan; Aydınlıkevler, Baraj, Gülpınar, Doğantepe-Başpınar, Beşikkaya ve Güneşevler mahallelerindeki pazar alanları büyük beğeni toplarken; Karapürçek ve Gültepe mahalleleri semt pazarlarında ise çalışmalar devam ediyor. Karacaören Mahallesi'ne de yeni bir semt pazarı yapımına kısa sürede başlanıyor.Karacaören Mahallesi'nin semt pazarı sorununa da yine Başkan Balcı çözüm getirdi. Kapalı semt pazarı olmayan Karacaören Mahallesi'ne semt pazarı yapmak için düğmeye basıldı. Mahalleye yapılacak semt pazarının projesinin bitirildiğini söyleyen Başkan Balcı, "Karacaören Mahallemizden sık sık pazar yeri ile ilgili talepler alıyorduk. Projesi bitti, kazma vurma aşamasına geldik. Çok yakında çalışmalara başlayacağız" dedi.