Karagöl’de ziyaretçisiz kaldı

YILIN her döneminde ayrı güzelliğe bürünen Karagöl Tabiat Parkı, havaların ısınması ve ağaçların yeşillenmeye başlamasıyla seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor. Etrafı çam, meşe, dağ kavağı, ıhlamur gibi ağaçlarla kaplı Karagöl, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor. Önceden ormanlık alanlarda doğa yürüyüşü, göl çevresinde mangal yapanlar, doğa fotoğrafçıları ve yeşille iç içe vakit geçirmek isteyenlerin haftanın 7 günü tercih ettiği Karagöl, Kovid-19 tedbirleri ve uygulanan kısıtlamalar üzerine ziyaretçisiz kaldı. Kovid-19 nedeniyle başlatılan ziyaretçi kısıtlaması ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenerek sessizliğe bürünen Karagöl, en sakin dönemlerinden birini yaşıyor. Başkentte yaşayanların ve Çubuk ilçesine gelen turistlerin ilk duraklarından olan Karagöl'de, kısıtlama nedeniyle güvenlik görevlilerinin ve kaymakamlıktan aldıkları izin belgesiyle yaban hayvanlarını yemlemeye gelen hayvanseverlerin dışında kimse bulunmuyor. Sessizliğe bürünen Karagöl'ün doğal güzellikleri ve eşsiz manzarası hem zirveden hem de drone ile çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.