ekiplerinden'ta forma giyen, "Şu anki duruma göre liglerdevam etmemeli" dedi. Başkent ekibindemücadele edenyeni tip koronavirüs () salgınınınbasketbola etkisi, ertelenen liglerindurumu ve'ın performansınailişkin açıklamalarda bulundu., izolasyon sürecinde çalışmalarınıözel bir kondisyoner gözetimindeevinde sürdürdüğünü dile getirdi. Dünyayıetkisi altına alan koronavirüs salgınının,tüm spor branşlarıgibi basketbolada olumsuz yansımalarıolduğunu aktaran, "Kondisyonve performansolarak olumsuz etkiledi.Eski performansımızageri dönebilmemiziçin en az 2-3 haftagerekli" diyekonuştu.KORONAVIRÜS salgını nedeniyle ertelenen liglerin geleceği konusunda karar verilirken,nın önerilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan, "Şu anki duruma göre ligler devam etmemeli." değerlendirmesini yaptı. Büşra, "Karantina süreci sona erdiğinde ilk ne yapmak istiyorsun?" sorusuna, "Bir basketbolcu olarak ilk isteğim tabii ki sahaya dönüş. Basketbolu çok özledim." yanıtını verdi."Hedefim, gelebildiğim en üst noktaya gelmek" diyen 25 yaşındaki basketbolcu,bu sezonki performansıyla ilgili ise şunları kaydetti: "Büyük şanssızlıklar yaşadık. Sonrasında herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı., tek bir sezonla değerlendirilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Başkanımızönderliğinde sahaya çıkacağımız ilk maçta herkes bunu görecektir."BOTAŞ Spor Kulübü'nün kısa oyuncusu ve ikinci kaptanı Büşra, uyarıları dikkate alma vurgusu yaparak, "İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde koronavirüs salgını tehlikesine karşı herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Kendiniz ve sevdikleriniz için yapılan tüm uyarıları dikkate alarak zorunlu haller dışında lütfen evinizden ayrılmayın. Evinde kal Türkiye" dedi.