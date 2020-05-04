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Ligler devam etmemeli

“Karantina süreci; kondisyon ve performans olarak herkesi olumsuz etkiledi. Eski halimize dönebilmemiz için en az 2-3 haftaya ihtiyacımız var”

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Ligler devam etmemeli
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden BOTAŞ'ta forma giyen Büşra Akbaş, "Şu anki duruma göre ligler devam etmemeli" dedi. Başkent ekibinde mücadele eden Büşra Akbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının basketbola etkisi, ertelenen liglerin durumu ve BOTAŞ'ın performansına ilişkin açıklamalarda bulundu. Büşra, izolasyon sürecinde çalışmalarını özel bir kondisyoner gözetiminde evinde sürdürdüğünü dile getirdi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının, tüm spor branşları gibi basketbola da olumsuz yansımaları olduğunu aktaran Büşra, "Kondisyon ve performans olarak olumsuz etkiledi. Eski performansımıza geri dönebilmemiz için en az 2-3 hafta gerekli" diye konuştu.

"KARANTİNA SONRASI İLK İSTEĞİM KOŞARAK SALONA GITMEK"
KORONAVIRÜS salgını nedeniyle ertelenen liglerin geleceği konusunda karar verilirken, Sağlık Bakanlığının önerilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Büşra Akbaş, "Şu anki duruma göre ligler devam etmemeli." değerlendirmesini yaptı. Büşra, "Karantina süreci sona erdiğinde ilk ne yapmak istiyorsun?" sorusuna, "Bir basketbolcu olarak ilk isteğim tabii ki sahaya dönüş. Basketbolu çok özledim." yanıtını verdi.

"BİZ BU SEZON ÇOK ŞANSSIZLIK YAŞADIK"
"Hedefim, gelebildiğim en üst noktaya gelmek" diyen 25 yaşındaki basketbolcu, BOTAŞ'ın bu sezonki performansıyla ilgili ise şunları kaydetti: "Büyük şanssızlıklar yaşadık. Sonrasında herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. BOTAŞ, tek bir sezonla değerlendirilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Başkanımız Kerim Taşkıran önderliğinde sahaya çıkacağımız ilk maçta herkes bunu görecektir."

LÜTFEN EVDE KALIN
BOTAŞ Spor Kulübü'nün kısa oyuncusu ve ikinci kaptanı Büşra, uyarıları dikkate alma vurgusu yaparak, "İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde koronavirüs salgını tehlikesine karşı herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Kendiniz ve sevdikleriniz için yapılan tüm uyarıları dikkate alarak zorunlu haller dışında lütfen evinizden ayrılmayın. Evinde kal Türkiye" dedi.

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Ligler devam etmemeli
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