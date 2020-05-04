Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig
ekiplerinden BOTAŞ
'ta forma giyen Büşra Akbaş
, "Şu anki duruma göre ligler
devam etmemeli" dedi. Başkent ekibinde
mücadele eden Büşra Akbaş
,
yeni tip koronavirüs (Kovid-19
) salgınının
basketbola etkisi, ertelenen liglerin
durumu ve BOTAŞ
'ın performansına
ilişkin açıklamalarda bulundu. Büşra
, izolasyon sürecinde çalışmalarını
özel bir kondisyoner gözetiminde
evinde sürdürdüğünü dile getirdi. Dünyayı
etkisi altına alan koronavirüs salgınının,
tüm spor branşları
gibi basketbola
da olumsuz yansımaları
olduğunu aktaran Büşra
, "Kondisyon
ve performans
olarak olumsuz etkiledi.
Eski performansımıza
geri dönebilmemiz
için en az 2-3 hafta
gerekli" diye
konuştu.
"KARANTİNA SONRASI İLK İSTEĞİM KOŞARAK SALONA GITMEK"
KORONAVIRÜS salgını nedeniyle ertelenen liglerin geleceği konusunda karar verilirken, Sağlık Bakanlığı
nın önerilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Büşra Akbaş
, "Şu anki duruma göre ligler devam etmemeli." değerlendirmesini yaptı. Büşra, "Karantina süreci sona erdiğinde ilk ne yapmak istiyorsun?" sorusuna, "Bir basketbolcu olarak ilk isteğim tabii ki sahaya dönüş. Basketbolu çok özledim." yanıtını verdi.
"BİZ BU SEZON ÇOK ŞANSSIZLIK YAŞADIK"
"Hedefim, gelebildiğim en üst noktaya gelmek" diyen 25 yaşındaki basketbolcu, BOTAŞ'ın
bu sezonki performansıyla ilgili ise şunları kaydetti: "Büyük şanssızlıklar yaşadık. Sonrasında herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. BOTAŞ
, tek bir sezonla değerlendirilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Başkanımız Kerim Taşkıran
önderliğinde sahaya çıkacağımız ilk maçta herkes bunu görecektir."
LÜTFEN EVDE KALIN
BOTAŞ Spor Kulübü'nün kısa oyuncusu ve ikinci kaptanı Büşra, uyarıları dikkate alma vurgusu yaparak, "İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde koronavirüs salgını tehlikesine karşı herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Kendiniz ve sevdikleriniz için yapılan tüm uyarıları dikkate alarak zorunlu haller dışında lütfen evinizden ayrılmayın. Evinde kal Türkiye" dedi.