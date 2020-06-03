Halk Ekmek’in hali içler acısı

Yaklaşık 2 ay önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek Fabrikası sevkiyat bölümünde hijyen kurallarına uyulmadığının ortaya çıkması ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Alaattin Bezci ve komisyon üyeleri, Halk Ekmek Fabrikası'nı denetlemişti. Çok geçmeden yeni görüntüler sosyal medyaya düştü. Halk Ekmek'in içi ve baklava tepsileri adeta mide bulandırdı. Bu görüntüler üzerine Halk Ekmek Fabrikası'nı denetlemeye giden Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Alaattin Bezci ve komisyon üyeleri, hijyen kuralları dışında üretim yapıldığına ilişkin haberler üzerine yapılan denetim sonucunda fabrikanın steril şartlara uymadığını gördüklerini ve fabrikanın yenilenmesi gerektiği kanaatine vardıklarını ve bu eksikliklerin tamamlanması için rapor hazırlayacaklarını ifade etmişti.İLK belirlemelere göre içerideki durumun daha da vahim olduğu belirtildi. Büyükşehir aksaklıkları düzelmek yerine intikam peşine düştü. Fotoğrafları sızdırdığı ileri sürülen işçilerin ekmeğine göz dikti. 19 işçiye salgını da bahane ederek işten uzaklaştırdı. Ankara Halk Ekmek'te 'pislik' rezaleti temizlenmeden bir yenisi eklendi. Yavaş ve ekibinin yönettiği Halk Ekmek insan sağlığıyla oynamaya devam ediyor. Yerde pislik içinde baklava tepsileri, taşmış hamur görüntüsü ve yerler pislik içinde olduğu fotoğraflara yansıdı.CHP'liMansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kötü yönetimi Halk Ekmek'te patlak verdi. Şirkette sular Eylül 2019'dan bu yana bir türlü durulmadı.Geçen Aralık ayında Başkan Mansur Yavaş'ın Halk Ekmek'in başına getirdiği Fahrettin Gökşin ile yardımcıları koridorlarda birbirlerine girdi. Genel müdür ve bazı genel müdür yardımcıları arasında bir kutuplaşma yaşandı. Koridorda herkesin gözü önünde büyük bir kavga yaşandığı ve bunun sonucunda Başkan Mansur Yavaş'ın olaylardan birkaç gün sonra kendi atadığı Genel Müdür Fahrettin Gökşin'in 3 ay 3 gün sonra görevine son verdi.Bu olaydan sonra Halk Ekmek'te verim düştü. Halk Ekmek'e ün kazandıran lezzet ve kalite bitti. Ürün çeşidi git gide azaldı. Yeni projeler hayata geçirilemedi. İşleri durma noktasına geldi.Halk Ekmek'te danışman olarak görev alan Recep Mızrak, genel müdür olarak atandı. Mızrak'ın fahiş maaş aldığı ve adrese teslim ihaleler yaptığı haberleri yayıldı. Tepkilere dayanamayan Recep Mızrak çok geçmeden istifa etti.Başkent son olarak Halk Ekmek'teki aile torpili ile çalkalandı. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gökmen oğlu ile yeğenine kooperatif kurdurdu. İki akraba kadın kotasından çalarak şirkete mal sattı. Bu da yetmemiş gibi üzerine kendi etiketini yapıştırdığı balı üreten şirket sahte üründen sabıkalı çıktı.