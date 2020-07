Altınköy Müzesi’ndeki at çiftliği açıldı

ALTINKÖY'deki At Çiftliği açıldı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altınköy Açık Hava Müzesi içerisine açılan at çiftliğinin, çok özel bir yatırım olduğunu söyledi. Başkan Balcı "Altındağlı vatandaşlarımızı atlarla tanıştırmak, çocuklarımıza atları sevdirmek, hem spor hem de hobi olarak atlarla yakından ilgilenilmesini sağlamak için bu tesisi hizmete açtık. Çiftlik açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü" dedi. Balcı çiftlik hakkında şu bilgileri verdi:Altınköy'ün konseptine uygun biçimde ahşap olarak tasarlandı.10 ahırda, şu anda 2 tanesi pony olarak adlandırılan küçük at olmak üzere, 8 at bulunuyor.Çiftliğin bulunduğu bölgeye çivi çakılmadan yapılan, geleneksel ahşap konaklar da yerleştirildi.Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları da tamamlandı.Ahşap konaklarda kahvaltı yapılabilecek, Ailecek yemek yenebilecek restoranlar olarak hizmet vermeye başladı. Aileler çocuklarıyla buraya gelip, hem kahvaltı yapabilir hem de çocuklarına at binme deneyimi yaşatabilirler.At çiftliğinde uzman eğitmenler eşliğinde biniş keyfi yaşanabilecek.Biniş eğitimi için kursların da başlayacak.