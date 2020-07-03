Ankaragücü’nden Yanımızda Ol kampanyası

DAHA önce de hatıra bilet kampanyası gerçekleştiren Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Bu onurlu ve gururlu mücadelede sen de yanımızda ol. Takımımıza destek olmak için 'Yanımızda Ol' yaz 1910'a SMS gönder"
dedi. Mert, kampanya tanıtım videosunda, "Sevgili Ankaralılar ve Ankaragüçlüler, pandemi sonrasında bütün dünyada yaşanan ekonomik kriz maalesef futbol sektöründe de derinden yaşanmaktadır. Bizim büyük taraftarımızın bizlerden istemiş olduğu 'Hatıra Bilet'
kampanyasından sonra tekrar taraftarlarımızdan gelen istekler doğrultusunda 'Yanımızda Ol' SMS kampanyasını başlattık. Ankaralıların ve Ankaragüçlülerin bu kampanyaya gereken desteği sonuna kadar vereceklerine inanıyorum" diye konuştu.