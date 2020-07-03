Ekmeğe 1 yılda 3 zam

Son zamanlarda adı skandallarla anılan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'te son konu ise ekmeğe yapılan zam oldu. Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ekmek fiyatına 3. kez zam yapan Mansur Yavaş 90 kuruştan satılan halk ekmek fiyatını 10 kuruş artırarak 1 liraya çıkardı. Yönetim kadrosunda dikiş tutturamayan halk ekmeğin kalitesi düştü, fiyatı arttı. 10 kuruşluk yapılan zam sosyal medyadan tepki çekti.CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimlerinden önce büyükşehir bütçesinin yeterli olduğunu zam yapılmayacağını söyledi. Seçildikleri dönemde Halk Ekmek fiyatı 60 kuruşken şimdi 1 liraya satılıyor. Zam haberi üzerine sosyal medyadan eleştiri yapan bir vatandaş, "Ankara müjde muhteşem süper dürüst başkan yavaş bedava ucuz ekmek sözünü tuttu. Ekmek 70 kuruş oldu 90 kuruş yaptı şimdi de 1 lira yaptı. 1 yılda CHP belediyeleri tarih yazıyor. Sanırım halk da zamları özlemişti. Bol heykel bol zam yapacaksın ki halk övsün…"dedi. Bir başka vatandaş ise şunları yazdı: "Ankara Halk Ekmek yüzde 11 zam yapıyor. Hani bütçeyi ucuzlatacaklardı? Bütçe, bütçe dediler. İşçi çıkardılar. Şimdi ağlıyorlar, Ankara'yı ağlatıyorlar"Ankara Halk Ekmek tarafından 1 Temmuz itibarıyla ekmeğin perakende satış fiyatının 1 lira olarak belirlendiği bildirildi. Ankara Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada, 250 gram ekmeğin 90 kuruştan halka arz edildiği hatırlatıldı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ortamda üretim maliyetlerindeki sürekli artışların göğüslenmeye çalışıldığı vurgulanarak, un, maya, işçilik, enerji ve diğer giderler sebebiyle ekmek üretimindeki maliyet artışının yüzde 14,7'yi geçtiği, bu durumun ekmek fiyatının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kıldığı belirtildi.Ankara Halk Ekmek tarafından başkentliler için 250 gram ekmek üretimine devam edileceğinin bildirildi açıklamada, şunlar kaydedildi: "1 Temmuz 2020 itibarıyla 90 kuruş olan ekmek fiyatına 10 kuruş ilave edilerek, ekmeğin perakende satış fiyatı 1 lira olarak tespit edilmiştir. Ekmek üretiminde bir kalite ve güven markası olan Ankara Halk Ekmek genişleyen hizmet noktaları ve yeni oluşturduğu Başkent Market markası ile üreticiden tüketiciye güvenli satışın yeni noktası haline gelmektedir. Başkent Market sayımız kısa sürede artırılarak devam edilecektir."