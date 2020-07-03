‘Telekom Ankaralılara keyif vermeyi sürdürecek’

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Türk Telekom, yeni sezon hedeflerine odaklandı. Türk Telekom Gençlik Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç,dedi. Yeni sezona ilişkin planlamalarını titizlikle yürüttüklerini belirten Kıraç, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmelerinin kesinleşmesinin ardından, başantrenör Burak Gören'in sözleşmesini 2 yıl uzattıklarını hatırlattı.Sezon yapılanması kapsamında genç ve dinamik oyuncuların yanı sıra ligi bilen tecrübeli isimleri kadroya katacaklarını ifade eden Kıraç,Türk Telekom'un Avrupa kupalarına "yabancı" olmadığına vurgu yapan Kıraç,değerlendirmesini yaptı.