15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu yapılacak

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu" düzenleyeceğini duyurdu. Tüm yurtta düzenlenecek koşuya her ilden 30 sporcunun katılacağı açıklanırken yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Her ilde 15 kız ve 15 erkek sporcunun katılımıyla düzenlenecek yarışta yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) sürecinde uygulamaya koyulan Kovid-19 Salgın ve Çalışma Rehberi'ndeki koşullara uyulacak. Yarış il müdürlükleriyle koordineli olarak gerçekleşecek.