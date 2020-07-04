Durak üstüne durak kurdular

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) dört yeni noktaya taksi durağı levhası koydu. Üniversiteler Mahallesi 6001 Cadde'ye bir, Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu istikameti Sağlık Bakanlığı ana giriş kapısına 2, Söğütözü Mahallesi 2185. Caddesi, Anadolu Bulvarı kesişimi Emsan Sitesi önü 3, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, Ankara Ticaret Odası Congresium 4 taksi levhası açıldı. Taksiciler kararın esnaf arasında çalışma barışını bozduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan taksiciler, "Durak üzerine durak kuruyorlar. Ekmeğimizle oynuyorlar" dedi. Bina önünden geçen taksiciler de korna çalarak seslerini duyurmak istedi. Taksiciler CHP'li Belediye Başkana Munsur Yavaş'a "Ankara Büyükşehir Belediyesi Şoförler Odası'na danışmadan bir takım yandaşlarına bizim durağımızın payını vermeye çalışıyor. 4-5 arabalık yolcu taşıyacağımız yeri bir başkasına hizmet alanı olarak açmak istiyorlar" dedi.ANKARA Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner: "Bundan önceki dönemde çıkan levha kararlarımız var. Bu levha kararlarını taksici esnaflarımızın çalışma bölgesine dikmek için belediyeye müracaat ettik fakat belediye bizi 1 yılı aşkın süredir sallıyor. Bu levhaları bizim odamıza tahsis edilmedi. Ve başka şahısların müracaatıyla bize çıkan levhalar onlara verildi. Şimdi orada da o çıkan levhanın altında da 3-4 taksi durağı bir araya gelmişler. Olaylar büyüyecek. Bu olayların olmaması ve kimsenin burnunun kanamaması için gerek belediye bürokratlarına gerekse başkanımıza konuyu ilettik. Tüm iyi niyetimize rağmen bir netice alınmadı. Esnaf arkadaşlarımız odaya geldiler. Durumu anlattık. Biz görüştük 'Gidin siz de görüşün' dedik. Çıkacak olaylardan Büyükşehir sorumludur. Rantçılara bundan önce de fırsat vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Bir kavga çıkar veya can kaybı olursa bunun sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediyesidir. Bunun altından kalkamazlar rantçılara fırsat veriliyor. Resmi bir oda var. Seçilmiş bir oda var. 1 yıldır alttan aldık. İyi niyetle diyalog kapılarını kapatmadık. Biz esnafımızın hak ve menfaatini koruyacağız."VİP Taksi Durağı sorumlusu Muammer Kılıç: Biz Ankara'da 5 taksi durağı esnafıyız. Büyükşehir Ankara Şoförler Odası'ndan yetkiyi alarak rantçılara taksi durağı levhası çıkarıyor. Bu durum çalışma bölgesindeki barışı bozuyor ve bizi buraya getiriyor. Defalarca uyardık. Rant elde edenlere levha çıkarttılar, geldiler taksi durağımıza bizden korkunç rakamlar talep ediyorlar. Bu esnafa yazık. Mansur Yavaş'a seçimlerde destek verdik. Taksiciye böyle yaparsa Ankara'ya yazık değil mi? Melih Başkanı arattılar.ANKARAUmum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak: UKOME tarafından çıkmış eski park taksi durak levhaları kararlarını odamızın bilgisi olmadan rant elde etmeye çalışan kişiler tarafından başka durağın alanına levha dikildiğini esnaflarımızdan öğrendik. Ulaşım Daire Başkanı'ndan randevu talep ettik telefonda konuştuk olumsuz cevap aldık. Başkan Mansur Yavaş ile görüştük daire başkanı ile görüşmemizi istedi. Tekrar görüştük ama olumlu cevap alamadık. Bu koltuklar vebal meselesidir.VIP Taksi Durağı Yöneticisi İsa Çatalkaya: 25 yıldır hizmet veriyoruz. Çoğu taksi durağı 25-30 yıldır yerleşik düzende hizmet veriyor. 4-5 arabalık yolcu taşıyacağımız yeri bir başkasına hizmet alanı olarak açmak. Sorunu dile getirdik. Hiç takmadılar. Belediyede adamı olan herkes bunu çıkarabiliyor. Yetki şoförler odasındaydı daha önceden. Ekmeğimizi bölmeye geldikleri zaman biz de hemen yanlarına arabalarımızı çekeceğiz. Kavga olacak kan çıkacak.