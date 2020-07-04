Eylül davasında ağırlaştırılmış müebbet istendi

EYLÜL Yağlıkara'nın katil zanlısı Koçyiğit ile ona yardım ettiği öne sürülen annesinin yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Koçyiğit, bulunduğu ceza evinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada söz verilen savcı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, sanık Uğur Koçyiğit'in, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21 yıl, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.Savcı, sanık Huriye Koçyiğit'in de "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçuna yardımdan 8 yıl, "kasten adam öldürme" suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.Yağlıkara ailesinin avukatı, Huriye Koçyiğit'in "yardım" değil "azmettirme" suçunu işlediğini savunarak, mütalaaya katılmadıklarını söyledi. Esas hakkındaki beyanlarını sunmak için süre isteyen avukat ayrıca Huriye Koçyiğit'in tutuklanmasını talep etti. Sanık Huriye Koçyiğit, o tarihte köyde olmadığını, bu nedenle azmettirme eylemini gerçekleştirmediğini ileri sürdü ve mahkemeden esas hakkındaki savunması için süre talebinde bulundu. Uğur Koçyiğit de esas hakkındaki savunması için süre isteğini söyledi. Mahkeme heyeti, mağdur ile sanıkların süre talebini kabul etti. Sanık Huriye Koçyiğit'in tutuklanma talebi, reddedildi. Uğur Koçyiğit'in ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.KÜÇÜK kızın annesi Şerife ve babası İbrahim Yağlıkara ve avukatları Pelin Uzun basın açıklaması yaptı. Baba İbrahim Yağlıkara, bunu tüm anne babaların yaşayabileceğini belirtti. "Çocuklar ölmesin, anne babalar yanmasın." diyen baba Yağlıkara, "(Ateş düştüğü yeri yakar) derler, bu çok doğru. Gereken kararlarla katillerin büyük bir ceza almasını istiyoruz." dedi. Şerife Yağlıkara ise duruşmada güzel haberler aldıklarını, 4 Eylül'de de iyi haberler almayı umduklarını ifade etti.