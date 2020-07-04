Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Mamak bayrama hazırlanıyor

Mamak bayrama hazırlanıyor

yaklaşan öncesi, Mamak Ortaköy kurban alanında kuracağı satış çadırlarının yerlerini, çekilen kurayla belirledi

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Mamak bayrama hazırlanıyor
Mamak Pazaryerinde gerçekleşen kura çekim törenine Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, meclis üyeleri ve kurbanlık satıcıları katıldı. Kurban alanına gelecek ve satış yapacak vatandaşlar arasında eşitlik sağlamak amacıyla kura çekiminin sonrasında 85 kurban satış çadırının yeri belli oldu. Kura çekim yöntemi ile kurban satışı için farklı illerden gelen vatandaşların hakkaniyetle kendi yerlerini kendilerinin belirlediğini kaydeden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Sarıgöl, satıcılara bereketli satışlar diledi.

SOSYAL MESAFEYE UYULACAK
Mamak Belediyesi her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da tüm birimleriyle hazırlıklarını sürdürüyor. Fen İşleri, Zabıta, Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinden oluşacak ekiplerle kurban satışı yapan ve kurbanlık almaya gelen vatandaşların tüm ihtiyaçları giderilecek. Çadırlar arasında sosyal mesafe kuralları gereği birer metre boşluk bulunacak. Görevli ekipler bayram süresi boyunca da alanda görev yapacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mamak bayrama hazırlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA