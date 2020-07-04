Şehir Hastanesi’nde 7 bin 425 korona hastası iyileşti

ANKARA Şehir Hastanesi, Türkiye'nin pandemi süresince koronavirüs ile mücadelede ana merkezlerden biri oldu. Hastanede 4 aylık süre içerisinde 7 bin 425 koronavirüs hastası tedavi edildi. Hala yaklaşık 300 hastanın tedavi gördüğü hastanede toplam 99 kişi de hayatını kaybetti. Hastanede ölüm oranı yüzde 1.33 oldu. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana 7 bin 425 hastayı tedavi edip, taburcu ettiklerini belirtti. Ankara'da Şehir Hastanesi Kovid-19 ile mücadelede ana üs durumunda olduğuna vurgu yapan Surel, "Şu anda da biz o dönemde olduğu gibi Kovid-19'lu hastalarımızın tedavi süreçlerini yürütmekle mükellefiz ve yürütüyoruz. Ayrıca Kovid-19 olmayan hastalarımızın ertelenemez, geciktirilemez acil ve öncelikli tedavilerine devam ediyoruz" dedi.