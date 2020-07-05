Koca Yusuf unutulmaz

ürkiye Güreş Federasyonu dün bir açıklama yayınlayarak Türk sporunda önemli bir yeri olan pehlivan Koca Yusuf (Yusuf İsmail) için bir anma mesajı yayımladı. Federasyonun açıklamasında,denildi.1857 yılında doğan Koca Yusuf, mindere çıkan ve grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı idi. 1885 yılında Kırkpınar başpehlivanı olmuş; 1894 yılından itibaren Avrupa ve ABD'de devrin en ünlü güreşçileri ile güreşmişti.ABD turnesinden ülkesine dönerken bir gemi kazasında yaşamını yitirdi. Serbest güreşin efsanevi isimlerinden olan Yusuf, iri gövdesi, güreş becerisi, gücü ve sporcu ahlakı ile 'Koca' lakabını almıştır. Dünyada 'Terrible Turk' (Korkunç Türk) olarak tanındı.