Koca Yusuf unutulmaz

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ürkiye Güreş Federasyonu dün bir açıklama yayınlayarak Türk sporunda önemli bir yeri olan pehlivan Koca Yusuf (Yusuf İsmail) için bir anma mesajı yayımladı. Federasyonun açıklamasında, "Dünyayı titreten, rakiplerini dize getiren büyük pehlivan Koca Yusuf'u ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Efsane pehlivan 4 Temmuz 1898 yılında ABD'den dönerken gemi kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Koca Yusuf'a bir kez daha yüce Allah'tan rahmet diliyoruz"
denildi.
'KORKUNÇ TÜRK'
1857 yılında doğan Koca Yusuf, mindere çıkan ve grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı idi. 1885 yılında Kırkpınar başpehlivanı olmuş; 1894 yılından itibaren Avrupa ve ABD'de devrin en ünlü güreşçileri ile güreşmişti. 138 kilo sıkletindeki sporcu, 1.88 metre boyundaydı.
ABD turnesinden ülkesine dönerken bir gemi kazasında yaşamını yitirdi. Serbest güreşin efsanevi isimlerinden olan Yusuf, iri gövdesi, güreş becerisi, gücü ve sporcu ahlakı ile 'Koca' lakabını almıştır. Dünyada 'Terrible Turk' (Korkunç Türk) olarak tanındı.