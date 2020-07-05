Şampiyonluk parolasıyla pistlere

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illi motosikletçiler, dünya şampiyonalarına Koronavirüs nedeniyle verilen 4 aylık aranın ardından şampiyonluk hedefleriyle pistlere dönüyor. AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinasyonunda çalışan milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Asrın Rodi Pak, yeni normalleşme dönemiyle birlikte motosikletlerini garajlarından çıkartıyor.
Dünya Superbike, Supersport, Supersport300, Moto3 ve İspanya Superbike Şampiyonaları'nda ter dökecek milli sporcular şampiyonluk parolasıyla piste çıkacak.
TOPRAK'IN HEDEFİ 2 AĞUSTOS'TA KÜRSÜ
MOTOR sporlarının dünyada parlayan yıldızı olan Toprak, "2020 MOTUL FIM Dünya Superbike Şampiyonası"nda PATA Yamaha Takımı'yla şampiyonluk mücadelesi verecek. Dünya şampiyonluğunu hedefleyen milli sporcu Toprak; 7-9 Ağustos Portekiz, 28-30 Ağustos İspanya, 4-6 Eylül İspanya, 18-20 İspanya, 2-4 Ekim Fransa, 9-11 Ekim Arjantin ve 6-8 Kasım İtalya ayaklarına katılacak.
Sezona galibiyetle başlayan ve salgın nedeniyle verilen arada kurallara uyarak çalışmalarını sürdüren Toprak, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde İspanya'da yeniden start alacak şampiyonada kürsüde olmak istiyor.
GÖZÜ MOTO GP'DE...
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun yetiştirdiği isim olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olması halinde MotoGP'yi düşünmeye başlayacağını belirtmişti.
ÖNCÜ BİRİNCİLİK PEŞİNDE
MILLI
sporculardan Deniz Öncü'yü de Moto3 Dünya Şampiyonası'nda zorlu bir takvim bekliyor. İlk yarışına KTM Tech3 takımıyla Mart ayında Katar'da çıkan Öncü, sırasıyla 19 Temmuz İspanya, 26 Temmuz İspanya, 9 Ağustos Çekya, 19 Ağustos ve 23 Ağustos Avusturya, 13 Eylül ve 20 Eylül San Marino, 27 Eylül Katalunya, 11 Ekim Fransa, 18 Ekim, 25 Ekim, 8 Kasım ve 15 Kasım İspanya yarışlarına çıkacak. Geçen sezon İspanya Superbike Şampiyonası ESBK'da yarışan milli sporcu Asrın Rodi Pak ise bu sezon ilk yarışına uzun bir aranın ardından İspanya'nın Navarra pistinde çıkacak.
Asrın Rodi Pak, 26 Temmuz'da yapılacak yarışın ardınan 2 Ağustos'ta Katalunya, 13 Eylül'de Valensiya, 27 Eylül'de Jerez, 18 Ekim'de Albacete ve 8 Kasım'da da Jerez'de derece kovalayacak. Motor sporları tarihinin en genç yarış kazanan pilotu Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda ikinci, genç yeteneklerden Bahattin Sofuoğlu ise (Kenan Sofuoğlu'nun kuzeni) Dünya Supersport300 Şampiyonası'nda ilk yarışına 31 Temmuz-2 Ağustos'ta İspanya'da çıkacak.