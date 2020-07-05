Şampiyonluk parolasıyla pistlere

illi motosikletçiler, dünya şampiyonalarına Koronavirüs nedeniyle verilen 4 aylık aranın ardından şampiyonluk hedefleriyle pistlere dönüyor.Dünya Superbike, Supersport, Supersport300, Moto3 ve İspanya Superbike Şampiyonaları'nda ter dökecek milli sporcular şampiyonluk parolasıyla piste çıkacak.MOTOR sporlarının dünyada parlayan yıldızı olan Toprak, "2020 MOTUL FIM Dünya Superbike Şampiyonası"nda PATA Yamaha Takımı'yla şampiyonluk mücadelesi verecek.Sezona galibiyetle başlayan ve salgın nedeniyle verilen arada kurallara uyarak çalışmalarını sürdüren Toprak, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde İspanya'da yeniden start alacak şampiyonada kürsüde olmak istiyor.Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun yetiştirdiği isim olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olması halinde MotoGP'yi düşünmeye başlayacağını belirtmişti.sporculardan Deniz Öncü'yü de Moto3 Dünya Şampiyonası'nda zorlu bir takvim bekliyor. İlk yarışına KTM Tech3 takımıyla Mart ayında Katar'da çıkan Öncü, sırasıyla 19 Temmuz İspanya, 26 Temmuz İspanya, 9 Ağustos Çekya, 19 Ağustos ve 23 Ağustos Avusturya, 13 Eylül ve 20 Eylül San Marino, 27 Eylül Katalunya, 11 Ekim Fransa, 18 Ekim, 25 Ekim, 8 Kasım ve 15 Kasım İspanya yarışlarına çıkacak.Asrın Rodi Pak, 26 Temmuz'da yapılacak yarışın ardınan 2 Ağustos'ta Katalunya, 13 Eylül'de Valensiya, 27 Eylül'de Jerez, 18 Ekim'de Albacete ve 8 Kasım'da da Jerez'de derece kovalayacak. Motor sporları tarihinin en genç yarış kazanan pilotu Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda ikinci, genç yeteneklerden Bahattin Sofuoğlu ise (Kenan Sofuoğlu'nun kuzeni) Dünya Supersport300 Şampiyonası'nda ilk yarışına 31 Temmuz-2 Ağustos'ta İspanya'da çıkacak.