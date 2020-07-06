Ankara’dan Novi Pazar’a destek

YUNUS Emre Enstitüsü, Altındağ Belediyesi ve Mamak Belediyesi Sırbistan'ın Sancak bölgesine tıbbi yardım desteğinde bulundu. Dünyanın farklı noktalarında ikinci dalganın yaşandığı Kovid-19 salgını Sırbistan başta olmak üzere Balkanlar'da bazı ülkelerde de artmaya başladı. Sırbistan'da insanların tıbbi önlem ve sosyal mesafeyi göz ardı etmesi salgının ciddi bir şekilde artmasına neden oldu. Salgının ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle dünyanın 127 ülkesine yardımda bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nden Sırbistan'da yardım desteği geldi. Türkiye'den farklı kurum ve kuruluşlarında verdiği desteklere ek olan Altındağ Belediyesi, Mamak Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsünden de destek geldi. Kovid-19 salgını nedeniyle, Osmanlı'nın Balkanlar'daki son sancağı olan, Sırbistan'ın Novi Pazar bölgesindeki soydaşlarımıza maske, dezenfektan ve engelliler için tekerlekli sandalye gönderildi.