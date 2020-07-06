Büyükşehir’den vana yalanı

Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tarlalarını sulamada kullanmak üzere vana talebinde bulunan, ancak bu talepleri önce destek sözü verilmesine karşın sonra yerine getirilmeyen, başkentin önemli domates üretim merkezlerinden olan Güvenç Mahallesi'ndeki (Köyü) 50 çiftçinin imdadına yetişti. Kahramankazan Belediyesi, 50 çiftçiye sulamada kullanılmak üzere 50 vanayı ücretsiz verdi. Kahramankazan'ın domatesiyle meşhur Güvenç Mahallesi çiftçileri, Büyükşehir 'in bu yıl yapacağını duyurduğu domates fidesi desteği için başvuruda bulunmuş, ancak istedikleri fide cinsinin kendilerine verilmemesi sonucu mağduriyet yaşamışlardı. Çiftçilerin kapısı çaldığı Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, başkentin önemli domates üretim merkezlerinden Güvenç Mahallesi'ndeki 35 çiftçinin imdadına yetişmişti. Kahramankazan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin mağdur ettiği çiftçilere, dikim dönemi bitmeden istedikleri cins 100 bin domates fidesini yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtmıştı. Kahramankazan Belediyesi böylece, çiftçileri mağdur olmaktan kurtarmıştı.GÜVENÇLİ çiftçiler bu kez de tarlalarına ekip, diktikleri fidelerini sulama konusunda bir sorunla karşı karşıya kaldı. Çiftçiler geçen kış tahrip olan ve kullanılamaz durumda olan sulama vanalarının yenilerini temin etmek için Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Çiftçiler Büyükşehir Belediyesi'nden 50 adet vana talebinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de çiftçilere bu vanaları en kısa sürede kendilerine teslim edeceklerinin sözünü verdi. Ancak sulama dönemi geldiğinde vanalar çiftçilere verilmedi.GÜVENÇLI çiftçiler ikinci kez Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'dan yardım istedi. Çiftçilerin talebine kayıtsız kalmayan Başkan Oğuz, çiftçilere yardımcı olmak için harekete geçti. Kahramankazan Belediyesi, çiftçilere istedikleri su vanalarını temin ederek ücretsiz olarak dağıttı. Bu kapsamda 50 çiftçiye bu vanalar ücretsiz olarak ulaştırılmış oldu.MUHTAR Mehmet Vural, sulama sistemlindeki vanaların kullanılamadığını, bunun için Büyükşehir'den yardım istediklerini anlattı. Büyükşehir'in önce vanaları kendilerine vereceklerini, ancak daha sonra ise veremeyeceklerini söylediğini belirten Vural, "Büyükşehir yetkililerini kaç kez aramamıza rağmen telefonumuza bile çıkmadılar. Bizi 2 yıldır fide işinde olduğu gibi bu kez de vana talebimizde mağdur ettiler. Başkanımız Serhat Oğuz bu vanaları alarak bize verdi Allah razı olsun" dedi. Diğer bir çiftçi ise "Kışın sulama sisteminde arızalar oluştuğu için sistemi çalıştıramadık. Başkanımız da bize 50 vana aldı. Bu mağduriyetimizi giderdi" dedi. Bir diğer çiftçi de, "Fideleri dikmek için sulama sistemindeki vana eksiklerimizin giderilmesi için dilekçe yazdık. Bize yardımcı olacaklarını söylediler. Ama fidede yaptıkları gibi son anda biz yardımcı olamıyoruz dediler. Biz de yine Serhat başkandan rica ettik. "BAŞKAN Oğuz, SABAH Ankara'ya yaptığı açıklamada, ilçelerinin yoğun bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu anlamda çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Oğuz, şunları kaydetti:"Güvenç Mahallesi çiftçilerinin yaşadığı bu mağduriyeti hemen giderdik. Amacımız tartışma çıkartmak, gerilim yaratmak değil, sadece hizmet etmek. Bu süreçte önemini bir kez daha yoğun olarak anladığımız tarımsal üretim konusunda çiftçi ve üreticilerimize elimizden gelen tüm desteği vermeyi sürdüreceğiz. Çiftçi ve üreticilerimizi asla mağdur ettirmeyeceğiz. Sorumluluk alanımızda olsun ya da olmasın, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması konusunda tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışacağız" dedi.