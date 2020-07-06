KEÇIÖRENBelediye Başkanı Turgut Altınok koronavirüs (Kovid-19) vakasının Ankara'da artış göstermesiyle birlikte toplumsal farkındalık oluşturmak için belediyeye ait çöp kamyonlarının tamamına "temizlik, maske ve mesafe" yazılı maske taktıklarını ve maske takılı kamyonların tüm ilçeyi gezdiğini belirtti. Altınok, "Salgının yayılımını azaltmak için günlerdir tekrarlanan temel kuralları vatandaşlarımıza farklı bir şekilde nasıl anlatırız diye düşündük ve sonuç itibariyle de 44 çöp kamyonumuza maske taktık. Bütün insanlığın sağlığı için herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi. Başkentte ve Tüm Türkiye'de koronavirüs vakasının yayılımının toplumsal duyarlılıkla azaltılabileceğine de vurgu yapan Başkan Altınok, "Başkent'te ve ülkemiz genelinde vaka sayısında yaşanan düşüş bizleri mutlu etmişken bir anda özellikle Ankara'daki vakaların artış göstermesiyle kamuoyunda farkındalık oluşturmayı uygun gördük. Bu kapsamda günlerdir Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu tarafından tekrarlanan temizlik, maske ve mesafe (TMM) kuralına farkındalık oluşturmak için belediyemiz çöp kamyonlarına maske taktık" ifadelerini kullandı.