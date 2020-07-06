Deri döküntüleri korona geçirenlerde görülüyor

SağlıkBilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Deri döküntülerini koronavirüs geçirmiş kişilerde yüzde 2-4 oranında görüyoruz" dedi. Prof. Dr. Mustafa Gerek, deri döküntülerini koronavirüs geçiren kişilerde nadir de olsa gördüklerini belirterek, "Deri döküntülerini koronavirüs geçirmiş kişilerde yüzde 2-4 oranında görüyoruz. Bu deri döküntülerini bir hastalığın bulgusu olarak da değerlendirmek lazım. Deri bildiğimiz kadarıyla bir bulaşma yolu değil. Bulaşmanın solunum yolu üzerinden olduğunu biliyoruz. Özellikle burundan ve ağızdan akciğerlere doğru olan hava yolundaki reseptörlere tutunaraktan bu virüsün vücudumuza girdiğini biliyoruz. Dolayısıyla deriden bulaşmada bugün için bildirilmiş veri yok. Ama çok az kişide deri döküntüsü şeklinde de bulgu verebiliyor. Ama bu da bizim çok düşük oranda, yüzde 2-4 oranında gördüğümüz bir bulgu" diye konuştu. Prof. Dr. Gerek, virüsün daima canlı ortamlarda yaşamayı arzu ettiğine dikkat çekerek, "Eğer bu deri döküntüsünde virüs varsa ve bu deri döküntüsü kısa sürede solunum yoluyla kişinin eşine ya da yatağı paylaşılan kişiye girecek olursa bu bulaşma söz konusu olabilir. Ama virüsün her halükarda solunum yoluyla bulaşması ve buradaki reseptörlere tutunması gerekir" dedi.