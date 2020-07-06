Etimesgut’ta meclis toplantısı

ETIMESGUT Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Enver Demirel başkanlığında yapıldı. Toplantıda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına azami özen gösterildi. Toplantı öncesi salon ilaçlanarak dezenfekte edildi ve salona girişte meclis üyesi ve görevli personelin ateşi ölçüldü. Meclis toplantısında konuşan Başkan Demirel, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Ankara'daki vaka artışına dikkat çekerek, "Tedbiri elden bırakmamalıyız. Yayımlanan genelgeler doğrultusunda alınan tedbirleri daha sıkı uygulamalıyız. Belediye olarak pandemi sürecinde yoğun bir gayret sergiliyoruz. Ekiplerimiz sahada birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Yeni normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlarımızın ve işletmelerin kurallara uymaları noktasında denetimlerimiz devam ediyor. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza da bu yönüyle önemli görev ve sorumluluk düşüyor" dedi.