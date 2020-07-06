‘YaşayanKöy’ çocuklara köy yaşantısı sunuyor

Beypazarı'nda kadın girişimci Sema Demir tarafından kurulan 'Anadolu Açıkhava Müzesi Yaşayan Köy', ziyaretçilerine köy yaşantısı sunuyor. Köy, Karadeniz Bölgesi'nin 'göz dolma evi', Akdeniz Bölgesi'nin 'düğmeli evi', İç Anadolu Bölgesi'nin 'Ankara bağ evi' ve geleneksel mesleklerin yer aldığı 'Anadolu Çarşısı' ile dikkat çekiyor. Türk- Anadolu kültürü temalı köyde Türkiye'nin 7 bölgesinden mimari ögeler yer alıyor.'Yaşayan Köy'de 5 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için 'Köyde Bir Gün' etkinliği düzenleniyor. Etkinliğe katılan çocuklar, geleneksel kıyafetler giyerek, kırsal yaşamı deneyimleme imkanı buluyor. Doğayla hayvanlarla iç içe olan çocuklar, Anadolu'nun simge hayvanlarını yakından tanıyarak tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgiler öğreniyor. Bostandan sebze toplayan çocuklar, el değirmenlerinde mısır öğütüyor, oğlakları besliyor. Ayrıca geleneksel usullere göre çamaşır yıkayan kişiler, maniler eşliğinde ekşi mayalı ekmek yoğurup, üretime dayalı kırsal yaşamı yakından tanıma fırsatı buluyor.Proje Koordinatörü Halk Bilimci Cihan Erden, köyün 2016'da ziyarete açıldığını belirterek, burada farklı yaş gruplarına göre tematik etkinliklerin düzenlendiğini dile getirdi. 'Köyde Bir Gün' etkinliğinin çocukların kırsal yaşamı deneyimlemeleri üzerine kurulduğunu anlatan Erden, "Şehirde insanlar beton ve asfalt arasında sıkışıp kalmış durumda. Toprağa dokunabilecekleri, doğayla iç içe olabilecekleri alanlar son derece sınırlı. Yaşayan köy bu anlamda o ihtiyacı gideriyor. Koronavirüs gündemi dolayısıyla insanlar kapalı mekanlara girmek, kalabalıkta bulunmak istemiyor. Ziyaretçilerimiz sosyal mesafeyi de koruyarak zaman geçirebiliyorlar. Geçen yıl yaklaşık 20 bin ziyaretçimiz oldu" dedi.AILESIYLE birlikte köye ilk kez gelen Kayra Özbay, doğal hayatta olmaktan duyduğu mutluluğu anlattı. Özbay, "Yöreye aitmişiz gibi hissettik. Burası eski insanların ne kadar iyi bir gün geçirdiğini anlatıyor. Buraya bayıldım" dedi. Kızlarıyla birlikte üçüncü kez geldiğini belirten Nadiye Can, çocuklara köydeki etkinlikleri tanıtmaya çalıştığını söyledi.