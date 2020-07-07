Meyve ormanı yeşillenmeye başladı

ALTINDAĞBelediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Kasım ayında, ilçede görev yapan 5 bin 109 öğretmenin her biri için dikilen meyve fidanları toprağa tutundu. 5 bin 109 meyve fidanı, şimdiden Ankara'ya nefes oldu. Altındağ Belediyesi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında, ilçede görev yapan 5 bin 109 öğretmenin her biri için bir meyve fidanını toprakla buluşturmuştu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, öğretmenler tarafından dikilen fidanlardan oluşacak ormandan elde edilen meyvelerin ise Altındağ'daki okullara dağıtılacağını duyurmuştu. Karar, hem öğretmenlerin hem de Altındağlı vatandaşların büyük takdirini toplamıştı. Gicik Mahallesi'ne sık sık giderek meyve ormanının son durumunu denetleyen Başkan Balcı, dikilen meyve fidanlarının toprağa tutunduğunu söyledi. Başkan Balcı, "Hedeflediğimiz gibi meyve ormanımıza kavuşmamıza az kaldı inşallah" dedi.