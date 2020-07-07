Nallıhan’da Sarıkız tedirginliği

NALLIHAN'DA sıcaklığın mevsim normalleri üstünde gitmesiyle bazı mahallelerde görülen ve halk arasında 'Sarıkız' olarak adlandırılan örümceklerin çoğalması vatandaşlar arasında tedirginlik başladı. Nallıhan'da kavurucu sıcakların görülmesiyle birlikte ortaya çıkan örümcekler Nallıhan'da mahalle sakinlerini tedirgin etmeye başladı. Bir insan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen, akrep bile avlayabilen örümceği park ve bahçelerde gördüklerini söyleyen mahalle sakinleri çocuklarını dışarıya çıkartmaya korktuklarını belirtti.