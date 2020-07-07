Öğrenciler dezenfektan üretti öğretmenler köy köy dağıttı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri bölümü öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı ihtiyaç duyulan dezenfektan üretimi için gönüllü olarak kolları sıvadı. Öğrenciler, büyük bir özveriyle günlük 10 tonun üzerinde dezenfektan üretiyor. Kurulan bir tesiste sıvı sabun, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, el dezenfektanı gibi 12 çeşit temizlik malzemesi üretimi yapıyor. Kamu kurumlarında da kullanılan bu dezenfektan ürünleri ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılıyor.Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğünce, "Keskin Meslek, Hep Destek, Tam Destek" adı altında proje başlatıldı. Okul Müdürü Ebru Yürekseven ile öğretmenler, pikap ile köy köy dolaşarak önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 50 aileye kolonya, el dezenfektanı, sıvı sabun, çamaşır suyu ve dezenfekten dağıttı. İlk kez yapılan bu uygulamadan köylüler memnun kaldıklarını ifade etti.OKUL Müdürü Ebru Yürekseven, meslek lisesi olarak bu zorlu süreçte üzerilerine düşen görevleri kendi rızalarıyla yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Yürekseven, "Haliyle dezenfektan üretimi, kolonya üretimi, bir çok temizlik malzemelerinin yanı sıra 12 çeşit ürün ürettik. Biraz daha ihtiyaç sahibi ailelerimizi belirleyip köy köy gezip bir proje başlattık. İhtiyaç sahibi ailelerimize bir nebzede olsa yardımcı olmak istedik. Bundan sonraki süreçlerde de elimizden geldiğince de hep destek olmaya çalışacağız inşallah. 50 aile belirledik. Bu ailelerimizi köy muhtarları ile istişareler yaptık. Belirlediğimiz ailelere kendi ellerimizle götürdük" dedi.