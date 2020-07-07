Yenimahalle Destek Eğitim Merkezleri’nden özel eğitim

YENIMAHALLEBelediyesi Destek Eğitim Merkezleri, gelecek yıl sınavlara girecek 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerebirebir özel eğitim düzenliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 4 ay'a yakın bir süredir eğitim kurumlarının kapalı olması sonrasında, uzaktan eğitim programı ile öğrencilere eğitim hizmeti sunmaya devam eden Yenimahalle Belediyesi, 7'nci sınıftan 8'e ve 11'inci sınıftan 12'ye geçecek öğrenciler için konu tekrarı, soru çözümlerinden oluşan telafi eğitimleri düzenliyor. Mart ayında okulların kapanmasıyla öğrencilerin ders konularında kayıplarını gidermek amacıyla 15 Temmuz tarihinde başlayacak olan birebir eğitimler, randevu sistemi ile verilecek. Gelecek yıl LGS ve YKS sınavlarına katılacak olan Yenimahalleli gençler; "335 94 90 ve 336 00 51 numaralı telefonlardan randevu oluşturabilirler"