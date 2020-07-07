Yeşilay’ın kapağı bu ay İrem Yaman’dan

YEŞİLAY dergisinin temmuz sayısının kapağını iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman tasarladı. Tasarımıyla Yeşilay'a gönül verenlere seslenen milli sporcu, pozuyla şampiyonlara yakışır büyüklükte bir adımın fotoğrafını kapağa taşırken, sağlıklı yaşama önem veren herkese "Gönüllü olmak için büyük bir adım at!" çağrısında bulundu. Sağlıklı yaşam ve sporun bir bütün olduğunu belirten İrem, "Yeşilay'ın ilke ve amaçları, spor ile aynı çatı altında birleşmesini sağlıyor. Çünkü spor da gençlerin, beden ve ruh sağlığını tahrip eden her türlü bağımlılıktan uzak durmalarını sağlayıp, kendilerini ifade etme ve içlerindeki gücü keşfetme olanağı veriyor. Yeşilay'a iyi ve sağlıklı yaşamın elçisi olma rolünü üstlendiği teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.