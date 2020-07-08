Ankaragücü İzmir deplasmanında

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 31. hafta maçında bugün deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak. Ligde 25 puanla son sırada bulunan MKE Ankaragücü, hafta sonu sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilerek kümede kalma umutlarını azalttı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki başkent temsilcisi, İzmir deplasmanında kazanarak son 3 maça umutlarını yeşerterek girmeyi hedefliyor.
Düşme potasının üstünde yer alan 15. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan gerisinde yer alan MKE Ankaragücü'nde Oscar Scarione'nin hafif sakatlığı bulunuyor.
SCARİONE BELİRSİZ!
Sarı-lacivertliler, lige verilen aradan sonra hiç galibiyet sevinci yaşayamadı. Çıktığı 4 maçta 2 puan alabilen MKE Ankaragücü, sezonun ilk yarısında Göztepe'ye kendi sahasında 3-1 kaybetmişti. Göztepe ile MKE Ankaragücü arasında Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
YAYINCI KURULUŞTAN ÖZÜR!
YAYINCI
kuruluş beIN SPORTS, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in röportajı sırasında kulüp adını hatalı yazdığı Ankaragücü'nden özür diledi. Ankaragücü'nün adında yer alan "n" harfi yerine 3 saniye "m" harfi yazılmıştı.
Ankaragücü kulübü, daha önce kulübün adının yanlış yazılmasının camiada büyük bir tepkiye neden olduğu açıklamıştı. Bildiride, "Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştığımız müsabaka öncesi, beIN SPORTS ekranlarında yayınlanan teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez'in röportajında; kulübümüzün ismi ekranda yanlış yazılmış, bu hata kulübümüzde ve camiamızda büyük tepkiye neden olmuştur"
denilmişti. Dün yayıncı kuruluşun özür mektubu kulübün internet sitesinden yayınlanırken, "Söz konusu hata ile ilgili beIN SPORTS kanalından tarafımıza özür mektubu gönderilmiş olup, yapılan hatanın kasıtlı olmadığı ve insan hatasından kaynaklandığı belirtilerek, kulübümüzden özür dilenmiştir" ifadesi kullanıldı.