Ankaragücü İzmir deplasmanında

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 31. hafta maçında bugün deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak. Ligde 25 puanla son sırada bulunan MKE Ankaragücü, hafta sonu sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilerek kümede kalma umutlarını azalttı.Düşme potasının üstünde yer alan 15. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan gerisinde yer alan MKE Ankaragücü'nde Oscar Scarione'nin hafif sakatlığı bulunuyor.Sarı-lacivertliler, lige verilen aradan sonra hiç galibiyet sevinci yaşayamadı. Çıktığı 4 maçta 2 puan alabilen MKE Ankaragücü, sezonun ilk yarısında Göztepe'ye kendi sahasında 3-1 kaybetmişti.kuruluş beIN SPORTS, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in röportajı sırasında kulüp adını hatalı yazdığı Ankaragücü'nden özür diledi.Ankaragücü kulübü, daha önce kulübün adının yanlış yazılmasının camiada büyük bir tepkiye neden olduğu açıklamıştı. Bildiride,denilmişti. Dün yayıncı kuruluşun özür mektubu kulübün internet sitesinden yayınlanırken, "Söz konusu hata ile ilgili beIN SPORTS kanalından tarafımıza özür mektubu gönderilmiş olup, yapılan hatanın kasıtlı olmadığı ve insan hatasından kaynaklandığı belirtilerek, kulübümüzden özür dilenmiştir" ifadesi kullanıldı.