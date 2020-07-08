Kalp damarları ters bebek ambulans uçakla Ankara’ya getirildi

KALP damarları doğuştan ters olan ve solunum güçlüğü çeken 1.5 yaşındaki Ali Taymur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tedavi amacıyla Batman'dan ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Ailesinin yaşadığı Batman'da Ali bebeğin tedavisinin yapılamaması üzerine yakınları sosyal medya üzerinden yardım istedi. Bunun üzerine Bakan Koca, bebeğin Ankara Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavisinin yapılması için talimat verdi. Ali bebek ve annesi Hatice Taymur, Batman'dan ambulans uçakla alınarak Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Ali bebek, tedavisinin yapılabilmesi için ambulansla Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.