Mansur Yavaş’tan adalet bekliyoruz

ANKARA Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara özel toplu taşıma araçlarıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Başkent'te kendileri gibi toplu taşıma görevi yapan Ankara Özel Halk Otobüsleri Odasına bağlı çalışan 199 halk otobüsünün 31 Ağustos 2020'de dolacak ihale sürelerinin 1 yıl uzatılacağı yönünde duyum aldıklarını söyledi. Kara, bu iddiasıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'tan adalet beklediklerini ifade ederek, "Biz eşitlik istiyoruz. İhale onlara yoksa bize de olmasın. Bize varsa onlara da olsun" diyerek CHP'li Mansur Yavaş'a seslendi. 50 yılı aşkın süredir aynı güzergâhta toplu taşıma hizmeti vererek dedelerinin mesleklerini sürdürdüklerini ifade eden Kara, "Tam 50 yıldır aynı güzergâhta çalışan arkadaşlarımız var. Bizlerin çoğu dedelerinin mesleğini sürdürüyor. 10 yıl önce bizler kendi hatlarımızı ihaleyle tekrar aldık. Onlar için ihale yapılmayacaksa kooperatif esnaflarımız için de aynı şartların sağlanmasını istemek en doğal hakkımızdır" dedi.