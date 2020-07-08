Yavaş’ın 25 dolar yalanı fazla sürmedi

CHP'LIAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "AK Parti döneminde tonu 60 dolardan alınan asfaltı, aynı firmadan 25 dolara alıyoruz" diyerek algı operasyonuna kalkıştı. AK Parti eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Yavaş'ın algısını patlattı. Gökçek, 1 ton asfaltın 2015-2018 döneminde 62.37 liradan alındığını, bu durumun 2019-2020 Yavaş döneminde 101.75 liraya çıktığını gösterir bir tablo paylaştı. Ayrıca Gökçek, petrol fiyatlarının 165 dolardan 20 dolara düştüğünü de vurgulayarak "Hadi fiyatları düşürsene Mansur Yavaş" diyerek tepkisini dile getirdi. Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden 1 ton asfalt yapım fiyatlarını dönemleriyle paylaştı. Tabloya göre, Gökçek'in dönemi ile Yavaş dönemi arasında ciddi bir fiyat farkının olduğu görüldü. Buna göre Gökçek'in 62.37 ila 81.17 arasında değişen tutarlarla asfalt döşediği görüldü. Aynı tabloda Mansur Yavaş'ın fiyatları şoke etti. Yavaş'ın 1 ton asfaltı 101.75 lira ile 155.96 lira arasında döşettiği görüldü.