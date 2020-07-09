‘Olumsuz düşünmek istemiyoruz’

Geçtiğimiz hafta Ümraniye'den 3 puan alan Osmanlıspor bu hafta deplasmanda İstanbulspor karşısında kazanmak zorunda... TGüneş, olumsuz düşünmek istemediklerini belirterek, İstanbul maçını kazanıp umutlarını Balıkesir maçına taşımak olduklarını söyledi.Takımın başına geçmek için teklifi kabul etmenin kolay olmadığını söyleyen Güneş, "Son sıralardayız ama işin başında başkanımızın olması ve benim de artık bir yerden başlamak istemem gelmeme sebep oldu. Görevi kabul etmek gerçekten zordu. Dezavantajımız vardı. Kulübün mali sorunlarından dolayı diğer takımlardan 20 gün geç başlamak zorunda kaldık. 2 aylık dönemde diğer takımlar oyuncularının tesislerde antrenman yapmasına izin verdi.diye konuştu. Ümraniye'den alınan 3 puanın çok değerli olduğunu söyleyen Güneş, "Bizim için ya tamam ya devam diyeceğimiz bir maçtı. 90 dakika öncesinde futbolcularımızın arzuları maçın bizim lehimize olacağının göstergesiydi. Sahada da şanslı olduğumuz dakikalar vardı. Kazanmayı hak ettik. Futbolun doğrularını sahaya yansıttık. Bu hafta İstanbul deplasmanı var.ifadelerini kullandı. Ankaragücü'nün iyi futbol oynamasına rağmen çok şanssız maçlar kaybettiğini söyleyen Güneş, "Bu kulüp müthiş bir taraftara sahip. Ne yanlış yapılıyor tespit edilmesi lazım. Ankara'yı sevmemek mümkün değil. Başkentimiz bizim göz bebeğimiz. Oyuncularımın kapasitelerine inanmalarını isterim. İnanmadan başarılı olmak mümkün değil. Onlara güven duyduğumuzu gösteriyoruz. Başkanımızın bize duyduğu güvenden dolayı ben çok mutluyum. Başkanımızın hayali var. Ankara'nın gücüne kavuşması. Önümüzdeki sezona takımımız daha iyi olacak" dedi.Adana ve Eskişehir takımlarına üzüldüğünü söyleyen Güneş, "Boluspor'u ikinci ligden birinci lige çıkardık. Boluspor gerçekten mutlu olduğum bir camiaydı. Çok sevdiğim, mutluluk duyduğum bir takım ile şu an karşı karşıyayız.Adanaspor da Eskişehirspor da başarılı takımlar. Türk futboluna damga vurmuş kulüpler bunlar. Bu takımların küme düşmesinin en büyük sebebi bence yönetimlerinde yaşanan sorunlar" diye konuştu.Süper Lig ve TFF 1. Lig'de sürekli yaşanan teknik adam sirkülasyonu hakkında da konuşan Güneş, "Belli başlı hocalar dışında teknik adamların bir çoğu baskı altında. Çok sık hoca değişikliği oluyor. Başarısızlıklarda birçok şey göz ardı edilir. Fatura teknik adama kesilir. Oyuncuların gitme şansı yok.dedi.GENÇ futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla sezonu tamamlayan Osmanlıspor'da takıma yeni oyuncular kazandırdıklarını söyleyen Güneş, "Futbolda altyapıya önem vermeliyiz. Samsunspor bu konuda çok iyi. Belki de zamanla çok çok iyi yerlere gelecek. Kulüplerimiz yanlış kapılara para harcıyorlar. O harcanan para altyapıya harcansa çok farklı şeyler olur. Genç oyuncuların yanına tecrübeli oyuncular da olmalı. Biz 2001 doğumlu Doğukan'ı takımımıza kazandırdık. U-19 milli takımına seçildi. Onun adına mutlu olduğum kadar kendi adıma da mutluluk duyuyorum" dedi.PANDEMI dönemi sadece Ankara takımlarını değil Türkiye'de ki tüm takımları etkiledi diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bunun en büyük sıkıntısını Galatasaray ve Sivasspor çekti. Pandemi öncesinde şampiyonluğun en büyük adayları pandemi nedeniyle UEFA'ya bile katılamayabilir" diye konuştu.TARAFTAR konusuna da değinen Güneş, "Maçın durduğu an taraftarın baskısı bir anda senin hareketlenmeni sağlıyor. Bazen aynı taraftar öyle bir baskı oluyor ki futbolcu olumsuz etkileniyor. Ama pandeminin taraftar konusunda bizi çok etkilememesi lazım. Zaten çok taraftarımız yok. Biz alışkınız seyircisiz oynamaya" dedi.GÜNEŞ, "Hakeme itiraz bir işe yaramıyor. Oyuncularıma maça çıkmadan önce söylediğim bir şey var. Hakeme itirazınızda kendinizi yıpratıyorsunuz. Zaten karar değişmiyor. Bizler, oyuncularımız nasıl hata yapıyorsa hakemler de yapabilir. Hakemlerimize güvenip, saygı duymamız lazım ama hak edenlere"