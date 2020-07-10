Başkan Şimşek işçilere dondurma dağıttı

GÖLBAŞIBelediye Başkanı Ramazan Şimşek kurban alanında çalışan işçilere ziyaret gerçekleştirdi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesim alanlarının çalışmaları devam ediyor. Büyük bir özveri ile çalışarak alanları kesime uygun hale getirmeyi amaçlayan işçilere ziyarette bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, teşekkürlerini ileterek "Sıcak havaya rağmen çalışmalarınıza devam ettiğiniz ve halkımızın güzel bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesine zemin hazırladığınız için çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık"diyerek işçilere dondurma ikram etti.