Kırıkkale BA’da 3.lig coşkusu

TÜRKIYE Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 6. grubunda lider durumda olan Kırıkkale Büyük Anadolu SK, 3. Lig'e yükseldi. "O sene bu sene, Kırıkkale'mize çok yakıştı" ifadeleriyle sosyal medya hesabından tebrik mesajı ileten Kırıkkale Valisi Yunus Sezer,yorumunu yaptı.Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da, kulüp yönetimini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti. Saygılı,dedi.