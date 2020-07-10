SABAH Ankara yazdı Büyükşehir hatırladı

Büyükşehir haberimiz sayesinde İnci annenin sesine kulak verdi. Bir yıl önce verdikleri barınak sözünü unutan Ankara Büyükşehir Belediyesi, gazetemizde dün manşetten verdiğimiz 'Barınak sözü verdi yerine getirmedi' başlıklı haberimiz üzerine Büyükşehir'den yetkililer İnci anneyi aradı. Barınak için çalışmalara başladıklarını söyleyen ekip barınağın 10 gün sonra tamamlanacağını belirtti.Ankara'daki sahipsiz köpeklerin annesi İnci Aksoyoğlu (İnci anne) evlatlarının sokakta kalmaması için Başkan Mansur Yavaş'a gazetemiz aracılığı ile seslendi. 61 yaşındaki kadın bir fabrikaya ait arazide 17 yıldır köpeklere bakıyordu. İnci anne arazinin satılması nedeniyle barınak arayışına girdi. Bir yıl önce sosyal medya aracılığı ile Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ulaşan İnci anne Başkandan barınak sözü aldı. Barınağı yapması için Tarım ve Orman Bakanlığı Büyükşehir Belediyesi'ne Yenikent'te yer tahsis etti. Aradan bir yıl geçmesine karşın yetkililer İnci annenin sensine kulak vermedi barınak sözünü unuttu. 400 köpek yuvasız kalmasın diye çabalayan İnci anne bize ulaştı.BÜYÜKŞEHİR haberimiz üzerine verdiği barınak sözünü hatırladı. Yetkililer barınak için İnci anneden 10 gün süre talep etti. SABAH Ankara'ya teşekkür eden İnci anne, "Sayenizde yavrularım tekrar sokağa atılmayacak. Sesimizi duyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sefer Ankara Büyükşehir Belediyesi verdiği sözü yerine getirir. Haberiniz yayınlanınca yetkililer hemen bizi aradı. Bu defa barınağın 10 gün içinde tamamlanacağını söylediler. Sürecin takipçisi olacağız. Şimdi sabırsızlıkla 10 günün sonunda köpeklerimizin yeni yuvasına kavuşmasını bekliyoruz. Emek emek besleyip baktığım köpeklerimin tekrar dışarıda tehlikelerle baş başa kalmasına gönlüm razı gelmez" dedi.