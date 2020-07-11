15 temmuz şehitleri için ‘dart turnuvası’ düzenlenecek

TÜRKIYE Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Dart turnuvası düzenleyecek. Federasyon Başkanı Mutlu Türkmen,Organizasyonu sporcuları bizzat davet ederek düzenleyeceklerini anlatan Türkmen, "Ancak bu on-line değil normal bir turnuva olacak. Ankara'da yapacağımız bu turnuvada çok özel önlemler alacak ve sporcuların farklı hedef tahtalarına atış yaparak oynadığı bir turnuva düzenleyeceğiz.değerlendirmesinde bulundu.