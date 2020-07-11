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şehitleri için ‘dart turnuvası’ düzenlenecek

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
15 temmuz şehitleri için ‘dart turnuvası’ düzenlenecek
TÜRKIYE Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Dart turnuvası düzenleyecek. Federasyon Başkanı Mutlu Türkmen, 15 Temmuz şehitlerini düzenleyecekleri Dart turnuvası ile anacaklarını söyledi. Organizasyonu sporcuları bizzat davet ederek düzenleyeceklerini anlatan Türkmen, "Ancak bu on-line değil normal bir turnuva olacak. Ankara'da yapacağımız bu turnuvada çok özel önlemler alacak ve sporcuların farklı hedef tahtalarına atış yaparak oynadığı bir turnuva düzenleyeceğiz. Böylelikle hem mesafeyi korumuş olacağız hem de salonda aynı anda çok sınırlı sayıda sporcu bulunmasını temin edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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15 temmuz şehitleri için ‘dart turnuvası’ düzenlenecek
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