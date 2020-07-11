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Gençler kritik sınavda

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Gençler kritik sınavda
SÜPER Lig'de düşme hattıyla arasını açmak isteyen Gençlerbirliği, 32. haftanın açılış maçında bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde son maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Başkent temsilcisi, 33 puanla 12. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları devam eden Fabricio Baiano, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi ile Floyd Ayite, Göztepe'ye karşı görev yapamayacak.
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Gençler kritik sınavda
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