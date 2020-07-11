Gençler kritik sınavda

SÜPER Lig'de düşme hattıyla arasını açmak isteyen Gençlerbirliği, 32. haftanın açılış maçında bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.Ligde son maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Başkent temsilcisi, 33 puanla 12. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları devam edenGöztepe'ye karşı görev yapamayacak.