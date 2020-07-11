Keçiören’e 100 bin ton asfalt serimi yapılacak

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçe genelinde başlatılan üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Altınok, yürütülen çalışmalara ilişkin "İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. 2020'nin sonuna kadar 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz. Ekiplerimiz 51 mahallemizin farklı noktalarında gece gündüz çalışıyor. Başta Bağlum olmak üzere cadde ve sokaklarımızı Keçiören'e yakışır modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KALDIRIMLAR YENİLENDİ

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan Altınok tarafından verilen talimatla bir yandan Bademlik Mahallesindeki kaldırımları yenilerken diğer yandan da Bağlum Karakaya Mahallesinde asfalt serim çalışması yürüttü. Çalışmaları yerinde inceleyen Altınok, sokaklarda denetimlerde bulundu. Daha sonra Bağlum Karakaya Mahallesi'nde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmasını inceledi.