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Sincan’da uygulamalı eğitimi

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Sincan’da uygulamalı geri dönüşüm eğitimi
SIFIR atık konusunda yaptığı örnek çalışmalarla ödüle layık görülen Sincan Belediyesi, geri dönüşüm bilincini gençlere uygulamalı olarak anlatıyor. "Sıfır Atık Eğitim Merkezi"ni ziyaret eden vatandaşlar organik atıkların gübreye dönüşümünü görme fırsatı yakalıyor, atıkların toplanması konusunda bilgilendiriliyor. Organik atıkların kompostlama işleminden sonra gübreye dönüşümü uygulamalı olarak gösteriliyor. Ayrıca merkezde Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından üretilen mobil atık getirme merkezi prototipleri, bitkisel atık yağ kumbarası, odun parçalama makinesi, bayat ekmek kumbarası, mini kompost makineleri, kedi-köpek mama kumbarası, kuş yuvaları, pil kumbarası ziyaretçilere tanıtılıyor ve bilgilenmeleri sağlanıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan sıfır atık ile daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonomi hedeflediklerini söyledi. Ercan, "2 yılda 100 bin kişiye eğitim verdik, Sincan'da kişi başına günlük 1,2 kg olan atık miktarını bu eğitim süreciyle 0,80'lere düşürdük.
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Sincan’da uygulamalı geri dönüşüm eğitimi
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