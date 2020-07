15 Temmuz’da aynı ruhla meydanlara

Bundan 4 yıl önce takvimler 15 Temmuz Cuma gecesini gösterdiğinde büyük Türk milleti Fetullahçı terör örgütünün eli kanlı üyelerine karşı daha önce dünyada eşine rastlanmamış bir direniş gösterdi. Ankara ve İstanbul merkezli ülkenin 81 ilinde milyonlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile vatan savunması için sokağa çıktı. Türkiye tek yürek vatanını savundu. Başkentte bu tarihi geceyi anmak için her yıl 15 Temmuz'da konvoy düzenleniyor. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, geleneksel 15 Temmuz konvoyuna tüm vatan evlatlarını davet etti. 15 Temmuz'un unutulmaması için ellerde bayrak, kalpte vatan sevdası ile vatandaşlar meydanlara bekleniyor.15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve o hain gecenin unutulmaması için saatler 00.10'u gösterdiğinde salaların ve Kur'an-ı Kerim'lerin okunmasının ardından konvoy yapılacağını belirten Aylar, "Keçiören'deki 15 Temmuz Anıtı önünde başlayan program külliye önünde son bulacak. Keçiören'den yola çıkıp ellerimizde bayraklarla önce Anlara İl Emniyet Müdürlüğü, ardından Genelkurmay Başkanlığı oradan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne giderek o geceki ruhla İstiklal Marşı'mızı okuyup evlerimize dağılacağız. Cumhurbaşkanı'nın 4 yıl önce yaptığı çağrısıyla sokağa dökülen halkımızı o geceyi unutturmamak adına her yıl olduğu gibi bu yıl da anmak için milletimizi bekliyoruz. Şehit ve gazi ailelerimizi yalnız bırakmayalım. O gece yedi cihana tek yürek cevap veren halk o geceyi her yıl hatırlayıp o ruhla hareket etmeli" dedi.15 Temmuz gazi ve şehit ailelerine devlet istihdam hakkı verdi. Ne yazık ki bazı kurum ve kuruluşlarda gazilere mobbing uygulanıyor. Şehit ve gazi yakınlarına uygulanan mobbingin kaldırılmasını talep eden Aylar:"Devletimiz 15 Temmuz'dan sonra şehit ve gazi ailelerinin destekçisi oldu. Tüm imkânlarını seferber etti. 15 Temmuz'da yaralanan arkadaşlarımıza gazilik unvanı verildi. 28 Şubat ve Batı Çalışma Grubu zihniyetinde olan kişiler özellikle 15 Temmuz gazilerine baskı yapıyor. Gazilere yönelik söylenen çirkin sözler gazilerimizi üzüyor. Bu mobbinglerin kaldırılması lazım. 15 Temmuz gazilerine bakış açısı değişmeli. Gazilik Allah'ın makamıdır. Gazi ve Şehitler Vakfı olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin tüm taleplerinin takipçisiyiz. Bu ülkeye canımız pahasına hiçbir hainine ayak bastırmayacağız diye şehitlerimize söz verdik"BU ülkede şehit ve gazi olmanın ne kadar onurlu ve gururlu bir iş olduğunu bize hissettiren Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz diyen Aylar, "FETÖ'ye bulaşmış bu ülkeye kurşun sıkmış hainlerin yargılayıp ömür boyu hapis cezası alması bunlara ceza değil, ödül. Vatan hainlerinin vatandaşlığının iptal edilmesini istiyoruz. Bu hainler Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşımamalı. Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum bu hainler ya idam edilsin ya da vatandaşlığı iptal edilsin. Her yıl 15 Temmuz'da bu hainler ifşa edilmeli" dedi.ŞEHIT ve gaziler üzerinden prim yapmak isteyen zihniyetler olduğunu devlete karşıymış gibi imaj çizenleri kınadıklarını ifade eden Aylar, "Devlet gazinin gazi de devletinin her zaman yanındadır" dedi. Yürütülen algıların farkında olduklarını belirten Aylar, "Şehitlik ve gaziliğin ulvi değerinin her şartta milletimize anlatılmasını istiyoruz. Halkın gözünde paracı, para bekleyen, dünyevi bir karşılık bekleyen kimseler olarak bilmesinler gazilerimizi. Halkımız canından para pul için vazgeçmedi. Vatan için kolunu bacağını hayallerini, hayatını feda etti. Bunun çok iyi idrak edilmesi lazım. Son dönemlerde gaziler üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Sanki gaziler devletine karşı, devlet şehit ve gazi ailelerine bakmıyormuş gibi algı yürütüyorlar. Dün 15 Temmuz'a tiyatro diyen zihniyet şimdi çıkmış 15 Temmuz gazilerinin savunucusu gibi davranıyor. Şehit ve gazilerimiz siyaset üstüdür onları siyasi emellerine alet eden zihniyeti kınıyoruz" diye konuştu.