Can dostlarımız susuz ve mamasız kalmayacak

Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, Gölbaşı Belediyesi ve hayırseverseler iş birliğinde alınan 250 adet mama ve su kapları can dostların yaşamlarını kolaylaştırmak için hayvanseverlere teslim edildi. Düzenlenen programa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici ve Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, Gölder Başkanı Gürsel Demirci ve mama ve su kaplarını teslim alan hayvan severler katıldı. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından tasarlanan kapların sokak hayvanları için yaz aylarında kolaylık sağlayacağını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Hayvanseverlerimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak adına bizlerde Fen İşleri Müdürlüğümüz ile harekete geçtik ve 50 adet kabımızı hayvansever vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu sayede can dostlarımızın yaz ayında yemeksiz kalmasının önüne geçmek istedik. Salgın sürecinde de her gün düzenli olarak bıraktığımız mamalar ile sokak hayvanlarımızın yanında olduk. Bundan sonra hayata geçireceğimiz projelerle de onların yanında olacağız. Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici'nin nezdinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.