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Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de su kesintisi

’ndeki trafik sorununun çözülmesi için başlatılan çalışma kapsamında Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de su kesintisi yaşanacak

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de su kesintisi
ETIMESGUT İstasyon Caddesi'ndeki trafik sorununu çözüme kavuşturmak için Türk Kızılayı Caddesi'nde başlayan köprülü kavşak yapım çalışmaları kapsamında ASKİ de altyapı çalışmalarını hızlandırdı. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, içme suyu ana iletim hattında yapılacak deplase çalışmaları nedeniyle, 14 Temmuz 2020 Salı günü saat 01.00'dan 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 01.00'a kadar 24 saat süreyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacak. Bir günlük su kesintisinden;
Etimesgut ilçesinde:"30 Ağustos, Ahi Mesut, Alsancak,Atakent, Ayyıldız, Bahçekapı, Elvan, Erler,Etiler, İstasyon, Kazım Karabekir, Oğuzlar, Piyade, Süvari ve Topçu Mahalleleri"
Yenimahalle ilçesinde:"Batı Sitesi ve Ergazi Mahalleleri ile Gersan Sanayi Sitesi"
Sincan ilçesinde: "Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk ve Plevne Mahalleleri" etkilenecek.
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Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de su kesintisi
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