Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yapılan senfonik eser projesinin konseri, bu gece televizyon ekranlarında ilk kez dinleyiciyle buluşacak. Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından da yayınlanacak. Ünlü besteci Fahir Atakoğlu'nun notalara döktüğü "15 Temmuz Destanı" senfonik eseri, Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi havuzlu bahçede düzenlenecek konserin provaları görüntülendi. Atakoğlu, konserde orkestraya piyano ile eşlik etti.Atakoğlu, prova öncesinde 15 Temmuz için yazdığı eserin kronolojik bir anlatım içerdiğini belirterek, ilk kez icra edilecek bu eseri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile seslendirmekten onur duyduğunu söyledi. Atakoğlu, "Demokrasinin ve milletin iradesinin zaferi olan 15 Temmuz için bu besteyi yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve İletişim Başkanlığına ayrıca teşekkür ederim, bana bu eseri seslendirme fırsatı verdikleri için. Bu beste, Türk müzik tarihinde güzel bir sayfada yer alır ve herkese 15 Temmuz'u müzikle unutturmamış olur. Bu konserin haricinde, pandemi sonrasında dünyanın pek çok yerinde ve farklı ülkelerde de, bu konserin devamı niteliğinde eseri seslendirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Orkestra ve koro için bestelediği, 9 parçadan oluşan eserinde, müziğe adadığı senelerin birikimini yansıttığını belirten Atakoğlu, "Umarım halkımız beğenir" diye konuştu.CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman, eseri seslendirmekten mutlu olduklarını ve onur duyduklarını belirtti. Deliorman, Atakoğlu'nun filmlerden, belgesellerden kulaklarda yer etmiş melodileri olduğunu anımsatarak, "Bu eser, 15 Temmuz'u, film sahnesi gibi dinleyicinin karşısında çıkartacak. O süreçteki kırılma noktalarını, anları, yaşananları, duyguları gerçekten film karesi gibi yansıtacak. CSO'nun çaldığı her eser, orkestramızın repertuvarına girmiştir. Sadece 15 Temmuz'da değil, bu eseri bir konser sezonu içinde de icra etmek mümkün olacaktır, diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.KALKIŞMA gecesinin en önemli anlarını ve mekanlarını notalara döken Atakoğlu, "15 Temmuz Destanı" isimli besteyi İhanet, Şeref, Marmaris, Sela, Çağrı, Başkomutan, Milletin Evi, Şehitler Köprüsü ve Demokrasi Nöbeti olmak üzere 9 başlıkta sunuyor. Sanatçının orkestraya piyanoda eşlik ettiği konserde, tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer ve Tuğçe Tayfur da eser seslendirecek.