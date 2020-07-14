2 yaştan küçük çocuklarda bez maske kullanılmamalı

SAĞLIK Bakanlığı Twitter hesabından maske konusunda bilgilendirmede yapıldı. Maskenin kişiye özel olması, her bireyin sadece kendisine ait olan maskeyi kullanması gerektiği vurgulandı. Koronadan korunmada esas olanın sosyal mesafenin korunması ve el temizliği olduğuna dikkat çekildi. Şu bilgilere yer verildi:Maske takmadan önce ellerinizi kuralına göre temizleyin.Yüzünüze uygun ölçüde ve rahat nefes alıp vermenizi sağlayan pamuklu kumaştan yapılmış maske kullanın.Maskenin ağız ve burnunuzu tamamen kapattığından emin olun. Yüzünüzle maske arasında boşluk kalmamalı.Maskeyi takarken maskenin iç yüzüne dokunmayın. Maskeyi kulağa takılan lastiklerinden veya başın arkasında bağlanan iplerinden tutarak takın.Maskeyi asla çenenizin altına veya başınızın üstüne yerleştirerek kullanmayın. Nemlenen veya kirlenen maskenizi değiştirin, bunun için çantanızda veya yanınızda birden fazla maske taşıyın.