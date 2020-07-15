Destek coşturdu

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, koronavirüs salgını nedeniyle başlayan hareketsiz yaşamın ve ulaşımda sosyal mesafeyi koruma isteğinin bisiklet satışlarını tahminlerin üzerine çıkarttığını söyledi.Emanet, Türk bisiklet ve elektrikli bisiklet sanayisinin 2020 yılı ihracat eğiliminin tüm olumsuzluklara rağmen başarılı bir grafik gösterdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:"YAŞAMIN rutin akışının dışına çıkıldığı bu dönemde iç piyasa dinamikleri neredeyse durma noktasına geldi ancak hem alınan ekonomik tedbirler hem de pandemi sürecinin ülkemiz tarafından örnek şekilde yürütülmesi diğer birçok sektörde olduğu gibi bisiklet sektöründe de toparlanmayı beraberinde getirdi. Hükümetimizin bisiklet kullanıcıları için hayata geçirdiği kredi ve destek imkanlarını son derece önemsiyor ve bu hassasiyet için de teşekkürü bir borç biliyoruz. Benzer destekler bisiklet kullanıcılarını da hareketli kılmaya devam edecektir."EMANET, Türkiye'de bisiklet kültürünün de salgınla değiştiğini ve ulaşımda alternatif bir araç olma niteliğine doğru evrilmeye başladığını ifade ederek özellikle büyükşehirlerde hayata geçirilen ve planlanan altyapı düzenlemelerinin bu anlayışın yaygınlaşması ve yerleşmesinde son derece kilit rol oynadığını söyledi. Talepteki artışı, karlılık avantajı olarak görmediklerini belirten Emanet, bu anlayış çerçevesinde fiyatlarda herhangi bir değişikliği gündemlerinde bulundurmadıklarını ve Aralık 2019'da açıklanan fiyatlardan satışlara devam ettiklerini vurguladı.ÇANKIRI 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 7 sporcu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen hemşehrilerinin mezarlarından aldıkları toprakları Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak üzere pedal çeviriyor.Burada oğlunun mezarı başında bulunan İsmail Yorulmaz ise sporcular ile sohbet ederken gözyaşlarına hakim olamadı.