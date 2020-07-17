Ankara’da 15 Temmuz şehitleri için koştular

Ankara'da "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Koşusu" düzenlendi. Türkiye Atletizm Federasyonu TAF tarafından gerçekleştirilen81 ilde yapıldı. Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara'daki yarışmayı Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ile TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın izlediği belirtildi. Ankara Naili Moran Atletizm Pisti'ndeki bin metrelik parkurdaki koşu, erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.Yarışma sonunda Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ile TAF Başkanı Fatih Çintimar, dereceye giren sporculara üzerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü baskılı tişört hediye etti. Çintimar, yaz sezonunu 15 Temmuz şehitleri anısına düzenledikleri koşu ile açtıklarını söyledi. Çintimar, diğer illerde de anma koşularının yapıldığını belirterek,değerlendirmesinde bulundu.